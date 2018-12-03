Под Астраханью кассиры вынесли тележку с продуктами на 18 тысяч рублей из магазина

СЕГОДНЯ 14:22 2018-12-03T14:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Работа кассиром не самая высокооплачиваемая. А во многих магазинах на продавцов вешают убытки от воровства покупателей. Три молодых сотрудницы одного из сетевых супермаркета в городе Ленинске решились на похищение. В глазах девиц 20,21 и 22 лет оно было особенно дерзким. Ведь схему разрабатывали заранее. Они распределили роли. Одна осталась на кассе, предварительно получив код доступа к системе для удаления чека. Две остальных под видом покупательниц наполнили тележку пельменями, котлетами, подарочными наборами косметики, и прочими необходимыми для красивой жизни товарами.

Сообщница провела товар, а потом аккуратно обнулила чек. Для камеры, которых в магазине несколько, она даже выдала чек, заранее подготовленный для этого. Но прокололись преступницы в одном моменте. Денег за товар они не передали. Совсем ничего – даже купюр из банка приколов.

Когда в магазине нашли недостачу в 18 тысяч рублей, то первый же просмотр указал на виновниц.

Как рассказали "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области, в отношении девушек из Ленинска возбудили уголовное дело за кражу группой лиц. Им грозит реальное лишение свободы. Пока все трое находятся под подпиской о невыезде.