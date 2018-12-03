2018-12-03T14:21:58+03:00
Экономика

Волгоградский филиал Россельхозбанка выдал более 3 млрд рублей на сезонные работы

Банк активно поддерживает фермерские хозяйства региона
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За 10 месяцев 2018 года Волгоградский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных работ в регионе более 3 млрд. рублей. Доля Волгоградского филиала Россельхозбанка на региональном рынке финансирования сезонных работ превышает 67 %.

В сегменте малого и среднего бизнеса кредитный портфель Волгоградского филиала РСХБ вырос на 8%.

Банком ведется активная поддержка фермерских хозяйств региона, в том числе, в рамках программы льготного кредитования. Объем выданных им средств по ставке не выше 5% годовых составил 410 млн. рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи (подробнее).

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