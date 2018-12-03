В Волгограде автобус №2 пойдет по новому расписанию до ЖД вокзала

СЕГОДНЯ 13:50 2018-12-03T13:50:50+03:00

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Транспортная схема в Волгограде гибкая, очень гибкая. Меняют почти каждый месяц. С 15 сентября по новому маршруту отправился автобус №2. От кинотеатра Юбилейного он отправлялся не на железнодорожный вокзал, а только до площади Ленина. Многих волгоградцев подобное изменение возмутило. Не у всех есть возможность добираться до вокзала на такси. С тяжелыми сумками приходилось доезжать до остановки Комсомольская, а потом пешком. Очень неудобно, особенно для людей в возрасте.

Видимо, многочисленные жалобы жителей получили чиновники, которые пошли на уступки волгоградцам. С 3 декабря для автобуса №2 утвердили новое расписание. Он будет делать четыре рейса до ЖД вокзала (через площадь Ленина) и обратно. Отправление «длинных» рейсов от «к-тр Юбилейный» в 8:14, 10:14, 14:12, 17:50. От вокзала "Волгоград 1" автобус отправится в 7:22, 12:04, 15:21, 16:11. Маловато, но можно немного и подождать.