2018-12-03T13:50:50+03:00
Общество

В Волгограде автобус №2 пойдет по новому расписанию до ЖД вокзала

Правда, только четыре рейса в день
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Двойка будет появляться на железнодорожном вокзале 4 раза в день. Фото: администрация ВолгоградаДвойка будет появляться на железнодорожном вокзале 4 раза в день. Фото: администрация Волгограда
Изменить размер текста:

Транспортная схема в Волгограде гибкая, очень гибкая. Меняют почти каждый месяц. С 15 сентября по новому маршруту отправился автобус №2. От кинотеатра Юбилейного он отправлялся не на железнодорожный вокзал, а только до площади Ленина. Многих волгоградцев подобное изменение возмутило. Не у всех есть возможность добираться до вокзала на такси. С тяжелыми сумками приходилось доезжать до остановки Комсомольская, а потом пешком. Очень неудобно, особенно для людей в возрасте.

Видимо, многочисленные жалобы жителей получили чиновники, которые пошли на уступки волгоградцам. С 3 декабря для автобуса №2 утвердили новое расписание. Он будет делать четыре рейса до ЖД вокзала (через площадь Ленина) и обратно. Отправление «длинных» рейсов от «к-тр Юбилейный» в 8:14, 10:14, 14:12, 17:50. От вокзала "Волгоград 1" автобус отправится в 7:22, 12:04, 15:21, 16:11. Маловато, но можно немного и подождать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде мужчина проломил голову любовнику своей жены
Житель Дагестана заплатит полтора миллиона за смерть сбитой им 17-летней волгоградки
Под Астраханью кассиры вынесли тележку с продуктами на 18 тысяч рублей из магазина
Волгоградский филиал Россельхозбанка выдал более 3 млрд рублей на сезонные работы
До Волгограда эпидемия ОРВИ пока не добралась
В Астраханской области в лобовом столкновении пострадали пять человек, один погиб
В Волгоградской области за год площадь садов выросла на пятьсот гектаров
В Волгоградской области для инвесторов снизили налог на прибыль
На волгоградской трассе у фуры оторвало кабину
Волгоградские дорожники продолжают чистить магистрали
Из-за гололеда под колеса машин попали четыре волгоградца
В Волгоградской области почти треть населения получает меньше 15 тысяч рублей
В Дзержинском районе загорятся 140 новых фонарей
В Волжском сгорел гараж вместе с внедорожником
Рабочая неделя в Волгограде начнется с гололеда и мокрого дождя
Волгоградские росгвардейцы за один день поймали четырех преступников
В трех районах Волгограда открылись первые в этом году катки
Под Волгоградом из горящей бани эвакуировали два человека