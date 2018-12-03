До Волгограда эпидемия ОРВИ пока не добралась

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-03T13:28:32+03:00

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Сезонное чихание и сморкание начинается в Волгограде где-то с октября. Постепенно коридоры больницы заполняют дети и взрослые с жалобами на кашель, насморк и высокую температуру. Но пока их не так много. Как сообщили «КП-Волгоград» в Роспотребнадзоре по Волгоградской области, на 3 декабря уровень заболеваемости по ОРВИ ниже эпидпорога на 62 процента. Чаще всего болеют малыши от трех до шести лет и взрослые. Случаев гриппа пока не зафиксировано.

Кстати, в этом году прививки от гриппа получили 1 138 000 волгоградцев, среди них 306 тысяч детей. Бесплатно в этом году прививали чиновников, учителей, врачей, коммунальщиков, пенсионеров, призывников, студентов, школьников и детсадовцев. Ни одного случая, когда бы пациент заболел после прививки, в Волгоградской области не было.

Медики советуют в сезон гриппа и простуд отказаться от посещений елок, театров, больших мероприятий. Мыть руки с мылом и не стесняться носить маску. Так вы снизите риск заболеваемости.