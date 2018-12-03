2018-12-03T12:59:03+03:00
Происшествия

В Астраханской области в лобовом столкновении пострадали пять человек, один погиб

Машина выскочила на встречную полосу
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
В Ладе было пять человек: четверо в больнице, одна женщина погибла на месте.В Ладе было пять человек: четверо в больнице, одна женщина погибла на месте.Фото: УМВД по Астраханской области
Изменить размер текста:

Жуткая авария произошла на дороге между Ахтубинском и Верхним Баскунчаком в 16-30. Пенсионер за рулем «Волги» решил обогнать впереди идущую машину. Но мужчина не рассчитал время маневра и врезался лоб в лоб с «четырнадцатой». Удар был на высокой скорости.

Пять человек получили серьезные травмы. У водителя «Лады» ушиб грудной клетки и перелом ребер, у его 48-летней пассажирки ЧМТ и рваные раны, у ее знакомого тупая травма живота, переломы ребер, ЧМТ и рваные раны. 50-летний пассажир доставлен в больницу с диагнозом компрессионный перелом позвоночника и ушибы. Еще одна женщина из «четырнадцатой» не выжила. У водителя «Волги» перелом костей таза.

Сейчас все пациенты находятся на лечение в больнице. Им предстоит длительное лечение. Кто-то останется инвалидом на всю жизнь. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.

Водитель "Волги" получил переломы костей таза. Фото: УМВД по Астраханской области

Водитель "Волги" получил переломы костей таза.Фото: УМВД по Астраханской области

Фото: УМВД по Астраханской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде мужчина проломил голову любовнику своей жены
Житель Дагестана заплатит полтора миллиона за смерть сбитой им 17-летней волгоградки
Под Астраханью кассиры вынесли тележку с продуктами на 18 тысяч рублей из магазина
Волгоградский филиал Россельхозбанка выдал более 3 млрд рублей на сезонные работы
В Волгограде автобус №2 пойдет по новому расписанию до ЖД вокзала
До Волгограда эпидемия ОРВИ пока не добралась
В Волгоградской области за год площадь садов выросла на пятьсот гектаров
В Волгоградской области для инвесторов снизили налог на прибыль
На волгоградской трассе у фуры оторвало кабину
Волгоградские дорожники продолжают чистить магистрали
Из-за гололеда под колеса машин попали четыре волгоградца
В Волгоградской области почти треть населения получает меньше 15 тысяч рублей
В Дзержинском районе загорятся 140 новых фонарей
В Волжском сгорел гараж вместе с внедорожником
Рабочая неделя в Волгограде начнется с гололеда и мокрого дождя
Волгоградские росгвардейцы за один день поймали четырех преступников
В трех районах Волгограда открылись первые в этом году катки
Под Волгоградом из горящей бани эвакуировали два человека