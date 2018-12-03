В Астраханской области в лобовом столкновении пострадали пять человек, один погиб

СЕГОДНЯ 12:57 2018-12-03T12:59:03+03:00

В Ладе было пять человек: четверо в больнице, одна женщина погибла на месте. Фото: УМВД по Астраханской области

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Жуткая авария произошла на дороге между Ахтубинском и Верхним Баскунчаком в 16-30. Пенсионер за рулем «Волги» решил обогнать впереди идущую машину. Но мужчина не рассчитал время маневра и врезался лоб в лоб с «четырнадцатой». Удар был на высокой скорости.

Пять человек получили серьезные травмы. У водителя «Лады» ушиб грудной клетки и перелом ребер, у его 48-летней пассажирки ЧМТ и рваные раны, у ее знакомого тупая травма живота, переломы ребер, ЧМТ и рваные раны. 50-летний пассажир доставлен в больницу с диагнозом компрессионный перелом позвоночника и ушибы. Еще одна женщина из «четырнадцатой» не выжила. У водителя «Волги» перелом костей таза.

Сейчас все пациенты находятся на лечение в больнице. Им предстоит длительное лечение. Кто-то останется инвалидом на всю жизнь. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.

Водитель "Волги" получил переломы костей таза.Фото: УМВД по Астраханской области

Фото: УМВД по Астраханской области