В Волгоградской области за год площадь садов выросла на пятьсот гектаров

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-03T12:19:14+03:00

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В последние годы в Волгоградской области упор сделан на расширение орошаемых земель. Благодаря чему увеличились не только посевные площади, но и территории садов. Так, в 2018-м в регионе площади для товарного производства плодов увеличились на 536 гектаров и теперь почти восемь тысяч гектаров у нас засажено садами. И на данный момент Волгоградская область занимает второе место в России по объему выращенной плодовой продукции (в год почти 200 тысяч тонн).

Как уточняют «КП-Волгоград» в областной администрации, таких результатов удалось достичь благодаря поддержке из федерального и областного бюджетов: аграриям компенсируют часть расходов на строительство систем орошения. В 2018 году размер поддержки составил 162,6 миллиона рублей. Также садоводам вернули часть затрат на транспортировку продукции, реализацию проектов мелиорации.

Больше всего садов у нас в Городищенском, Иловлинском и Калачевском районах - 522,7 гектара, из них 439,7 гектара — интенсивного типа, которые начинают плодоносить раньше традиционных и обеспечивают высокую урожайность в 45-60 тонн с гектара.