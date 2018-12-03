В Волгоградской области для инвесторов снизили налог на прибыль

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-03T12:04:29+03:00

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На фоне повышения ставки НДС в России и перспективы для бедных стать еще беднее, власти Волгоградской области решили поддержать… крупных инвесторов. Для тех, кто продолжит вкладывать деньги в наш регион, предложат пониженные ставки налога на прибыль организаций. Соответствующие изменения в региональное законодательство уже подготовил комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

На самом деле подобная льгота существует в области уже давно. Но сейчас претендовать на льготу могут компании, заключившие инвестиционное соглашение с администрацией региона, при условии, что за каждый отчетный период у них растет налоговая база.

Теперь же предлагают смягчить требования: инвесторы смогут претендовать на снижение ставки даже, если за прошлый год налоговая база была равна нулю. Заключив соглашение с областью, инвесторам могут снизить налог на прибыль, подлежащий зачислению в областной бюджет, - от 16 до 13,5%.

Коснется это и новых инвесторов, с которыми заключат договор с 1 января 2019-го.