2018-12-03T10:43:14+03:00
Происшествия

На волгоградской трассе у фуры оторвало кабину

Длинномер развернуло на дороге
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото группы ЖВ Алексея ВладимировичаФото группы ЖВ Алексея Владимировича
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Утро понедельника, 3 декабря, началось с ЧП на волгоградской трассе Р-22 в Городищенском районе. На повороте с трассы в поселок Котлубань фура сложилась пополам. Точнее ее так раскорячило на дороге, что буквально снесло ей «голову»: кабину оторвало от прицепа.

По словам очевидцев, дальнобойщик, видимо, на большой скорости пытался свернуть с трассы, но прицеп занесло. Итог - аварийная обстановка. Благо сам горе-водитель не пострадал, а отделался лишь испугом.

Дорожные службы оперативно прибыли к месту ЧП и организовали объезд.

- Авария случилась примерно в девять часов утра. Уже в 9.38 фуру сместили с дороги, движение по трассе Р-22 обеспечено в полном объеме, - отчитались в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В дорожном ведомстве также уточняют, что трасса на момент аварии была почищена - без снежных заносов и обледенений.

- В минувшие выходные дни от 45 до 72 единиц техники лликвидировали последствия снегопада на федеральных трассах в Волгоградской области. Для противогололедной обработки автодорог израсходовано более 3500 тонн пескосоляной смеси, обеспечен бесперебойный проезд по федеральным трассам. Работа продолжается в круглосуточном режиме, - отмечают в Упрдоре.

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