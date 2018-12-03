2018-12-03T09:54:19+03:00
Общество

Волгоградские дорожники продолжают чистить магистрали

За сутки на дороги высыпали 700 тонн песко-соляной смеси
Екатерина МАЛИНИНА
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На улице работают 60 единиц техники.На улице работают 60 единиц техники.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгоград наконец-то пришла зима. В выходные уже открылись катки для всех желающих. А вот водителям подобная погода не очень-то по нраву. На некоторых участках дороги превратились в каток. Правда, надо отдать должное, дорожные службы достаточно быстро отреагировали на смену погоды. За сутки на дорогу высыпали 700 тонн песко-соляной смеси. Некоторые участки обрабатывают бишофитом – специальным жидким противогололедным реагентом.

В первую очередь КДМ выходят убирать основные магистрали ,по которым ходить общественный транспорт: Первая и Вторая продольные, Электролесовская, проспект Жукова, улицы Историческая, Комсомольская, Краснознаменская. Сейчас на дорогах работают более 60 единиц спецтехники.

Кстати, несмотря на то, что дороги обрабатывают против гололеда, водителям все равно стоит быть особенно внимательными. Переход на «зиму» не всем дается легко.

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