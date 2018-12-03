Из-за гололеда под колеса машин попали четыре волгоградца

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-03T09:39:33+03:00

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В Волгограде на выходных наконец-то выпал снежок. для детворы радость, а вот для водителей лишние хлопоты. Не все сразу же смогли перестроиться на зимний стиль вождения: длинные дистанции, раннее торможение. Из-за таких автомобилистов под колесами машин оказались четыре человека.

В Жирновском районе авария произошла около девяти часов вечера. 24-летний парень на «Митсубиси Аутлендер» гнал по областному центру. Он увидел знак пешеходного перехода, заметил людей, нажал на тормоз, но машина остановилась не так быстро, как он привык летом. В итоге 20-летний молодой человек и 16-летний подросток с травмами попали в больницу. Ну а водителю придется отвечать за пострадавших от его лихачества людей.

В Красноармейском районе автомобилист на «Рено Логан» ехал по автодороге «Волгоград-Сальск» в сторону Больших Чапурников. Его машину повело на скользкой дороге. 44-летний водитель не справился с управлением, и иномарку вынесло на обочину. В этот момент там шла 36-летняя женщина. Волгоградку госпитализировали с серьезными травмами.

Еще один пешеход пострадал от 40-летнего водителя в Новоаннинском районе. Мужчина на «пятнадцатой» ехал по улице Центральной. Машину занесло на заснеженной дороге. Автомобиль сбил местного жителя, который как раз начал переходить дорогу. У него небольшие ушибы.