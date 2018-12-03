В Волгоградской области почти треть населения получает меньше 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-03T10:40:50+03:00

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Различного рода рейтинги выходят чуть ли не каждый день. И очень часто они очень возмущают тех, кого в этих исследованиях считают. Средняя температура по больнице, особенно по зарплатам, получается весьма завышенной. Агентство РИА Рейтинг по закау РИА Новости опубликовал исследование заработной платы в реагионах за 2017 год. Лидерами стали Ямало-Ненеский АО, Чукотка, Ненецкий АО, Москва попала на пятое место, а Волгоград на 59.

Аналитики не просто сложили все зарплаты и поделили их на количество жителей. Они изучили долю богатых – тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей, посмотрели долю бедных - тех, кто получает меньше 15 тысяч. И также посмотрели доходы половины населения и определили из границы.

В Ямало-Ненецком АО 27 процентов населения получает больше 100 тысяч рублей. А вот тех, кто зарабатывает меньше 15, почти нет – полтора процента. Такой уровень связан с тем, что здесь добывают нефть и газ. И начальство делится доходами с работниками, компенсируя им высокие северные цены и суровые погодные условия. Следующие три места рейтинга: Чукотский АО, Ненецкий АО и Магаданская область. Москва попала на пятую строчку. Больше 100 тысяч в ней зарабатывают 17,59 процента жителей, меньше 15 тысяч – 3,1 процента.

Относительно хорошо живет и благополучная Тюмень. Богатых у них 4,8 процента. а бедных - 15,7 процента. Волгоградская область оказалась 59 среди 85 регионов. Зарплату в 100 у нас имеет только 1 процент населения. А вот тех, кто получает менее 15 тысяч рублей насчитали 28 процентов. Большинство же людей получает от 14 до 32 тысяч рублей. И эти цифры кажутся более реальные, чем те, которые приводит Росстат. Но мы живем, как оказалось, не хуже всех.

На последних местах республики Кабардино-Балкария (менее 15 тысяч получают 43 процента жителей) Адыгея (бедных там 37 процентов).