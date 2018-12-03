2018-12-03T09:04:32+03:00
Общество

В Дзержинском районе загорятся 140 новых фонарей

Новые линии освещения появятся до конца года и в Советском районе Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Улицы Волгограда станут чуть светлее.Улицы Волгограда станут чуть светлее.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе Волгограда вскоре загорятся 140 новых фонарей. Линия освещения появилась на улице Ангарской от Третьей продольной до шоссе Авиаторов. В декабре ее подключат к системе освещения. До конца года светлее станет и в Советском районе. А пока на улице Казахской устанавливают фонарные столбы. Здесь их будет 106 штук. Причем используют для уличного освещения экономичные светодиодные светильники.

- Гарантийный срок службы светодиодов - 50 тысяч часов. Это примерно в три раза больше, чем у ламп предыдущего поколения, - отмечают в мэрии Волгограда.

Помимо строительства новых линий освещения, концессионеры обновляют уже существующие. Вдоль оживленных городских улиц заменили около двух тысяч светильников и поставили около 230 новых фонарных столбов. Всего же по условиям концессионного соглашения в наружное освещение Волгограда должны вложить миллиард.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде мужчина проломил голову любовнику своей жены
Житель Дагестана заплатит полтора миллиона за смерть сбитой им 17-летней волгоградки
Под Астраханью кассиры вынесли тележку с продуктами на 18 тысяч рублей из магазина
Волгоградский филиал Россельхозбанка выдал более 3 млрд рублей на сезонные работы
В Волгограде автобус №2 пойдет по новому расписанию до ЖД вокзала
До Волгограда эпидемия ОРВИ пока не добралась
В Астраханской области в лобовом столкновении пострадали пять человек, один погиб
В Волгоградской области за год площадь садов выросла на пятьсот гектаров
В Волгоградской области для инвесторов снизили налог на прибыль
На волгоградской трассе у фуры оторвало кабину
Волгоградские дорожники продолжают чистить магистрали
Из-за гололеда под колеса машин попали четыре волгоградца
В Волгоградской области почти треть населения получает меньше 15 тысяч рублей
В Волжском сгорел гараж вместе с внедорожником
Рабочая неделя в Волгограде начнется с гололеда и мокрого дождя
Волгоградские росгвардейцы за один день поймали четырех преступников
В трех районах Волгограда открылись первые в этом году катки
Под Волгоградом из горящей бани эвакуировали два человека