В Дзержинском районе загорятся 140 новых фонарей

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-03T09:04:32+03:00

Новые линии освещения появятся до конца года и в Советском районе Волгограда

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В Дзержинском районе Волгограда вскоре загорятся 140 новых фонарей. Линия освещения появилась на улице Ангарской от Третьей продольной до шоссе Авиаторов. В декабре ее подключат к системе освещения. До конца года светлее станет и в Советском районе. А пока на улице Казахской устанавливают фонарные столбы. Здесь их будет 106 штук. Причем используют для уличного освещения экономичные светодиодные светильники.

- Гарантийный срок службы светодиодов - 50 тысяч часов. Это примерно в три раза больше, чем у ламп предыдущего поколения, - отмечают в мэрии Волгограда.

Помимо строительства новых линий освещения, концессионеры обновляют уже существующие. Вдоль оживленных городских улиц заменили около двух тысяч светильников и поставили около 230 новых фонарных столбов. Всего же по условиям концессионного соглашения в наружное освещение Волгограда должны вложить миллиард.