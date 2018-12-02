В Волжском сгорел гараж вместе с внедорожником

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-02T17:40:29+03:00

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ЧП произошло в субботу, 1 декабря, почти в полночь в поселке Рабочий в Волжском. Очевидцы заметили, как из кирпичного гаража на улице Хользунова валит дым. Сразу же вызвали спасателей.

Оказалось, в боксе находился внедорожник Toyota RAV4. Выгнать внедорожник не представлялось возможным – внутри помещения пылал пожар, охватив и автомобиль, и вещи владельца. На место примчался 32-ой расчет. Затушить огонь получилось быстро – всего за четверть часа.

- Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.