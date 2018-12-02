Рабочая неделя в Волгограде начнется с гололеда и мокрого дождя

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-02T15:55:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Зима пришла, а с ней и первые обильные осадки. Уже вовсю работают дорожные службы – и в Волгограде, и в области трассы замело снегом. И теплее в ближайшие дни не станет.

Как стало известно «КП-Волгоград», в понедельник,3 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег – преимущественно мокрый - и морось, возможен туман и гололед на дорогах, тротуарах из-за нулевых и минусовых температур. Ночью будет - 4ºС, а днем около 0°С.

Во вторник, 4 декабря, гололед по-прежнему будет создавать автомобилистам немало проблем, белая дымка вновь накроет город. Снега не ждать, зато поднимется ветер - порывы 6-11м/с. Температура не изменится. Прогноз регионального ЦГМС на среду, 5 декабря, аналогичный – погода радует стабильностью. Правда, солнышка в эти дни будет совсем мало.