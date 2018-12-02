2018-12-02T14:10:13+03:00
Происшествия

Волгоградские росгвардейцы за один день поймали четырех преступников

Один из них находился в федеральном розыске
Юлия Данильченко
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В пятницу, 30 ноября, в разных районах Волгоградской области росгвардейцы поймали четырех подозреваемых в воровстве. Сначала тревожная кнопка сработала в супермаркете по проспекту Ленина в Волжском. Тут 44-летний мужчина подчистил прилавки и собирался сбежать, но прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны поймали негодяя.

В тот же день на улице Мира экипаж группы задержания вышел на след преступника, находившегося в федеральном розыске. До места назначения мужчина не дошел – на него надели наручники. А вот 40-летнего безработного вора, подчистившего дом в Кировском переулке в городе Краснослободске, сотрудникам Росгвардии передали полицейские.

- В Урюпинске получили ориентировку на квартирного вора. В ходе патрулирования росгвардейцы обнаружили и задержали уже судимого за аналогичное преступление 28-летнего местного жителя, который ранее проник в домовладение на переулке Льва Толстого и похитил оттуда денежные средства и изделия из золота, - добавили в пресс-службе ведомства.

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