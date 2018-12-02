2018-12-02T12:32:30+03:00
Общество

В трех районах Волгограда открылись первые в этом году катки

Остальные площадки еще на стадии заливки
Юлия Данильченко
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И в горсаду будет каток, правда, позже.И в горсаду будет каток, правда, позже.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Музыка, горячий чай, коньки, а вокруг заснеженные пейзаж – именно так можно провести первое воскресенье декабря в Волгограде. Сразу три катка открылись в разных районах города-героя.

В областном центре этой зимой будут работать примерно полсотни ледовых площадок. С 10 утра принимает первых горожан каток в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе, в ТРЦ «Акварель» в Советском районе и крытый каток «Волчок» в Кировском.

- Берите друзей, семью и приходите к нам кататься, хорошее настроение гарантируем. На катке будет работать фотограф! Успейте запечатлеть первые зимние воспоминания, - зазывает волгоградцев «Южный полюс», под чьей эгидой и открылись первые катки.

Цена вопроса: вход – 120 руб. (в выходные и праздники 170) плюс прокат коньков 70 руб. Но дети до 8 лет, из многодетных семей и пенсионеры могут кататься бесплатно. Крытй каток обойдется дороже: за полтора часа - 300 руб., студентам и школьникам – 250, детям до 10 лет – 150, взрослым без катания - 100. Прокат коньков обойдется в 50 руб.

Все катки Волгограда и Волжского 2018: адреса, расписание, цены

Где покататься на коньках в Волгограде и Волжском в 2018 году [катки, график работы, стоимость]

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