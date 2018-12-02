Под Волгоградом из горящей бани эвакуировали два человека

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-02T11:52:29+03:00

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Сразу в двух районах Волгоградской области с разницей в пару часов загорелись бани. Первое ЧП произошло в городе Котельниково 1 декабря около четырех часов вечера. Тут на улице Думенко вспыхнула кирпичная постройка. Из-за перекала печи пламя перекинулось на деревянный предбанник.

- Пожарные расчёты 42-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение за двадцать минут. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 2 человека, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Второе происшествие случилось в селе Нижняя Добринка Жирновского района уже в шесть вечера. Скорее всего, печка была неисправна. В процессе топки огонь охватил небольшое помещение. Благо, внутри никого в этот момент не было и приехавшие на место пожарные расчёты муниципальной пожарной охраны села Медведицкое сумели оперативно справиться с ситуацией.