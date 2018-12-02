Трассы Волгоградской области полностью расчищены от снега

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-02T11:06:18+03:00

Изменить размер текста: A A

С наступлением зимы у дорожных служб прибавилось работы. Снег выпал как по расписанию и сразу две сотни спецмашин выехали на обледеневшие и заснеженные трассы Волгоградской области, чтобы расчистить проезд для машин и обеспечить безопасность на дорогах.

В областном комитете транспорта и дорожного хозяйства отметили, что дорожники провели полную противогололедную обработку и расчистили снег.

- В работах задействованы 129 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины и автогрейдеры. Кроме того, как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, 72 единицы техники были выведены на федеральные трассы региона. Проезд полностью обеспечен, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Дорожные службы готовы к любым снегопадам – спецмашин для этого хватает. Но и автолюбителям нужно быть осторожными и не полагаться на удачу, сменить резину по сезону и соблюдать скоростной режим.