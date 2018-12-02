Волгоградский аэропорт назовут в честь Алексея Маресьева

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-02T10:54:45+03:00

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Шли долгие споры, несколько этапов голосования «Великие имена России», и вот долгожданный итог – волгоградский аэропорт назовут в честь легендарного летчика Алексея Маресьева. Официальный выбор озвучат только 4 декабря, но, судя по результатам опроса, сомнений быть не может.

В финале было три кандидатуры - Георгий Жуков, Алексей Маресьев и Василий Чуйков. Чуйков набрал 29% (17925 голосов), Жуков 31% (19063 голосов), а Маресьев 38% (22829 голосов).

Напомним, летом 2016-го волгоградские власти уже пытались переименовать нашу воздушную гавань. Предложили 15 вариантов на голосование, в том числе и такие «креативные», как Радужный, Степной, Туманный. И даже выбрали победителя - имя «Сталинград». Но тогда до дела не дошло.

На этот раз претенденты были куда серьезнее. Среди них и художник Илья Машков, и наша землячка - известный во всем мире композитор Александра Пахмутова, и поэтесса Маргарита Агашина. Но волгоградцы отдали предпочтение героическому прошлому своего города.