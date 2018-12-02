2018-12-02T10:19:58+03:00
Общество

70 спецмашин очищают дороги Волгограда от последствий снегопада и гололеда

На магистрали высыпали больше тысячи тонн пескосоляной смеси
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы мэрии.Фото пресс-службы мэрии.
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Уже тысячу тонн пескосоляной смеси высыпали дорожные службы на главные магистрали Волгограда, которые минувшей ночью припорошило снегом. Активные работы ведутся во всех районах города и не прекратятся вплоть до понедельника – снегопад обещают все воскресенье.

Сейчас на улицах города-героя можно насчитать 70 спецмашин: КДМ, трактора-щетки, погрузчики и самосвалы. Помимо пескосоляной смеси, специалисты используют бишофитный раствор.

- После того как реагент вступает в реакцию со снегом, по обработанным реагентом участкам проезжают комбинированные дорожные машины, счищая с дорожного полотна растопленные снежные и ледяные массы, - объяснили в мэрии принцип работы.

В Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном и Дзержинском районах города работает МБУ «Северное», а в остальных работает «ДСЭР Советского района Волгограда». Напомним, всего в распоряжении дорожных предприятий находится 160 единиц спецтехники.

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