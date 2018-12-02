Волгоградские волонтеры спасли собаку, заживо вмерзавшую в лед
Почти месяц провел бездомный пес в глубоких переходах фонтана, который находится по проспекту Ленина № 53. Волонтеры из сообщества «Хвостики» пытались достать несчастного разными способами: и звали, и строили помост, на который раскладывали еду. Но запуганное и больное животное от страха пряталось в глубинах тоннелей.
Когда после ноябрьских дождей все базы под сооружением затопило, а выбраться собака самостоятельно не могла, зоозащитники забили тревогу: еще одна ночь и несчастному не выжить. Как раз ожидались декабрьские морозы, вода уже подмерзала, на поверхности плавали куски льда.
Фото Юлии Пильщиковой.
- Мы поняли, что утром будет некого спасать – ночью в Волгограде ожидалось минус десять. Вызвали стрелка в гидрокостюме, который смог подцепить бедолагу и вытащить на поверхность. Еще бы ночь и пес вмерз бы в лед заживо, - рассказала «КП=Волгоград» Юлия Пильщикова.
Бесследно такое заточение не прошло, но ветеринары успешно лечат спасенного. Помочь или приютить собачку можно с помощью волонтеров группы «Хвостики».
Сейчас счастливчик находится в клинике под присмотром ветеринаров и волонтеров.