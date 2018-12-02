Волгоградские волонтеры спасли собаку, заживо вмерзавшую в лед

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-02T09:56:23+03:00

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Почти месяц провел бездомный пес в глубоких переходах фонтана, который находится по проспекту Ленина № 53. Волонтеры из сообщества «Хвостики» пытались достать несчастного разными способами: и звали, и строили помост, на который раскладывали еду. Но запуганное и больное животное от страха пряталось в глубинах тоннелей.

Когда после ноябрьских дождей все базы под сооружением затопило, а выбраться собака самостоятельно не могла, зоозащитники забили тревогу: еще одна ночь и несчастному не выжить. Как раз ожидались декабрьские морозы, вода уже подмерзала, на поверхности плавали куски льда.

Фото Юлии Пильщиковой.

- Мы поняли, что утром будет некого спасать – ночью в Волгограде ожидалось минус десять. Вызвали стрелка в гидрокостюме, который смог подцепить бедолагу и вытащить на поверхность. Еще бы ночь и пес вмерз бы в лед заживо, - рассказала «КП=Волгоград» Юлия Пильщикова.

Бесследно такое заточение не прошло, но ветеринары успешно лечат спасенного. Помочь или приютить собачку можно с помощью волонтеров группы «Хвостики».