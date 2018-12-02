Под Волгоградом в опрокинувшемся ВАЗе пострадали три подростка

СЕГОДНЯ 08:33 2018-12-02T08:35:39+03:00

Школьники 15, 16 и 17 лет сейчас находятся в больнице

Изменить размер текста: A A

В Волгоградскую область пришла зима со всеми вытекающими: обледеневшие трассы и гололеды. А это повышает риск аварий на дорогах. За минувшие сутки произошло всего одно ДТП, но пострадавших сразу трое.

Все случилось 1 декабря около двух часов дня в Ленинском районе. За рулем ВАЗа находился 18-летний молодой человек. Он вез подростков 15, 16 и 17 лет.

Как установили инспекторы ГИБДД, на 74-ом километре трассы Волгоград – Астрахань парень потерял управление, легковушка на полной скорости вылетела в кювет и перевернулась. На место приехала «скорая».

- В результате ДТП пассажиры автомашины – трое школьников - с травмами различной степени тяжести госпитализированы, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области