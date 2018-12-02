В Серафимовичском монастыре под Волгоградом освятили 200-летний целебный источник

СЕГОДНЯ 08:25 2018-12-02T08:25:38+03:00

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В ноябре в Усть-Медведицком монастыре Спасо-Преображенском монастыре в городе Серафимович отпраздновали вторую годовщину Прославления в Лике Святых преподобной Арсении игумении Усть-Медведицкой. В этот же день решили освятить часовню и святой источник с купальнями.

История этого источника уходит в конец восемнадцатого века – об этом говорят сохранившиеся письмена. Как минимум ему двести лет. В 1830 году к роднику построили каменную лестницу. Кстати, она хоть и старинная, но частично сохранилась. Ею пользовались вплоть до 1970 годов. Колодец глубиной три метра с вкуснейшей и к тому же целебной водой для прихожан и по сей день место необычное, лечебное.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Урюпинской епархии, после освящения в купели мог окунуться любой желающий.