2018-12-02T08:25:38+03:00
Общество

В Серафимовичском монастыре под Волгоградом освятили 200-летний целебный источник

Говорят, вода в нем необычайно вкусная и целебная
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото Усть-Медведицкого Спаса-Преображенского монастыря.Фото Усть-Медведицкого Спаса-Преображенского монастыря.
Изменить размер текста:

В ноябре в Усть-Медведицком монастыре Спасо-Преображенском монастыре в городе Серафимович отпраздновали вторую годовщину Прославления в Лике Святых преподобной Арсении игумении Усть-Медведицкой. В этот же день решили освятить часовню и святой источник с купальнями.

История этого источника уходит в конец восемнадцатого века – об этом говорят сохранившиеся письмена. Как минимум ему двести лет. В 1830 году к роднику построили каменную лестницу. Кстати, она хоть и старинная, но частично сохранилась. Ею пользовались вплоть до 1970 годов. Колодец глубиной три метра с вкуснейшей и к тому же целебной водой для прихожан и по сей день место необычное, лечебное.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Урюпинской епархии, после освящения в купели мог окунуться любой желающий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трассы Волгоградской области полностью расчищены от снега
Волгоградский аэропорт назовут в честь Алексея Маресьева
70 спецмашин очищают дороги Волгограда от последствий снегопада и гололеда
Волгоградские волонтеры спасли собаку, заживо вмерзавшую в лед
Под Волгоградом в опрокинувшемся ВАЗе пострадали три подростка
Тепло в дома Ворошиловского района вернется к полуночи
Администратор волгоградского НЭТа продала поддельные билеты на 120 тысяч рублей
2 декабря в Волгоградской области закрывается сезон охоты на пернатых
Волгоградские волонтеры спасли беременную собаку с удавкой на шее
Второй тренер волгоградского «Ротора» покинул свой пост
Под Волгоградом в Волго-Ахтубинской пойме уничтожат четырнадцать свалок
На полигоне под Волгоградом новобранцы впервые взяли в руки оружие
Волгоградец прогулялся в мороз по центру города в одних шортах
На юге Волгограда под колеса «ВАЗа» попал 13-летний школьник
Под Волгоградом двое камышан пытались отрезать палец пенсионеру, а потом до смерти избили его
На севере Волгограда в столкновении маршрутки №160 с иномаркой пострадали два пассажира
Неизвестный волгоградец сбил пешехода и скрылся
На «Звуках современного мира» выступят сто волгоградских пианистов
В выходные на Волгоградскую область обрушатся пятнадцатиградусные морозы и снег