Тепло в дома Ворошиловского района вернется к полуночи

СЕГОДНЯ 20:09 2018-12-01T20:35:00+03:00

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Вечером в первый день зимы жители Ворошиловского района Волгограда обнаружили в своих квартирах холодные батареи. Жаловались вечером 1 декабря 2018 на прохладу в квартирах наши читатели с улиц Елецкой, Ростовской, Клинской. Без тепла остались десятки домов и на других улицах Ворошиловского района. Сначала появилась информация о серьезном порыве на теплотрассе и отключении отопления. Но, как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», причиной остывших батарей стал «перепад давления в системе». Проблему оперативно решили. Отключения подачи теплоноснабжения не было. Вскоре тепло должно вернуться в квартиры.

- Сейчас гидравлический режим в норме. Если где-то были перебои с теплом, то в ближайшие часы все нормализуется. Сейчас теплоноситель подается в штатном режиме, - сообщили в ресурсоснабжающей компании.

К девяти часам вечера 1 декабря тепло должно поступать во все дома Ворошиловского района Волгограда. Но, возможно, понадобится время для отладки внутридомовых сетей. В любом случае, волгоградцы могут спокойно ложиться спать - к полуночи батареи нагреются в квартирах, заверили коммунальщики.