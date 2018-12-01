2018-12-01T18:36:58+03:00
Происшествия

Администратор волгоградского НЭТа продала поддельные билеты на 120 тысяч рублей

В связи с этим спектакль «Еще не вечер!» отменили, а обманутых волгоградцев просят обратиться в полицию
Юлия Данильченко
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Уголовное дело еще не возбудили, но шумиху вокруг театра подняли.Уголовное дело еще не возбудили, но шумиху вокруг театра подняли.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На официальном сайте волгоградского НЭТа появилась информация о продаже поддельных билетов на гастрольный спектакль «Ещё не вечер!», премьера которого планировалась на 27 ноября на сцене ДК «Волгоградгидрострой» в Волжском. Мероприятие пришлось отменить. Желающие насладиться игрой актеров горожане остались и без денег, и без зрелища.

Как стало известно «КП-Волгоград», 49-летняя администратор театра на продаже липовых бланков заработала 120 тысяч рублей. Она воспользовалась служебным положением и изготовила поддельные билеты. По факту мошенничества начато расследование, но уголовное дело еще не возбуждено.

Руководство театра обратилось к обманутым зрителям с просьбой сообщить о приобретении ненастоящих бланков в Отдел полиции № 4 УМВД по городу Волгограду по адресу: город Волгоград, улица Рокоссовского, дом 8.

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