2 декабря в Волгоградской области закрывается сезон охоты на пернатых

СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-01T17:07:28+03:00

Тем, кто не предоставит отчеты о добытой дичи, грозит штраф

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Сезон охоты на пернатую дичь открылся в Волгоградской области 30 сентября. Завершается он уже завтра, 2 декабря. Жители региона, получившие специальные разрешения на отстрел птиц, теперь должны отчитаться о количестве добытых пернатых перед экологами.

Напомним, в осенний сезон можно было охотиться на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь, а также фазана

- За невыполнение правил гражданам грозит лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа - для граждан он составит от 500 до 4000 рублей, для должностных лиц - от 20 до 35 тысяч рублей. Кроме того, у нарушителей могут быть конфискованы орудия охоты, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.