Волгоградские волонтеры спасли беременную собаку с удавкой на шее

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-01T15:53:34+03:00

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Волгоградские волонтеры из группы «Хвостики» три дня пытались поймать страдающую от петли на шее собаку. Она склонялась недалеко от одной из заправок Волгограда. Очевидцы говорят, не меньше двух недель. Животное не могло даже нормально дышать, не говоря уже о еде и воде, и медленно умирало на морозе.

- Она была очень напугана. С первой попытки поймать не удалось, и я приняла решение сутки не трогать, дать успокоиться. Наконец вчера, 30 ноября, Дору (так назвали новую подопечную) смогли отвезти в клинику, - рассказала «КП-Волгоград» волонтер Юлия Пильщикова, спасшая не один десяток животных.

Предположили, что удавка из проволоки – вроде капкана на зайцев. Как Дора угодила в него неясно, да и неважно. Состояние у нее тяжелое - передавлена трахея, сильный отек и рана. Все щенки погибли, нужна операция. Если вы хотите помочь волонтерам, обращайтесь в группу «Хвостики».