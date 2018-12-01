Второй тренер волгоградского «Ротора» покинул свой пост

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-01T13:57:58+03:00

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Спустя неделю за экс-тренером волгоградского «Ротора» Робертом Евдокимовым уволился и Арнольд Слабодич – его главный ассистент. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ротор».

Слабодич проработал бок о бок с Евдокимовым десять лет. Вместе наставники пришли в «Ротор», вместе и покинули свои посты – досрочно, до окончания контрактов.

- «Ротор» благодарит Роберта Геннадьевича и Арнольда Ринатовича за проделанную работу и желает успехов на тренерском поприще, - написали на официальной страничке сине-голубых.

Напомним, кадровые изменения начались сразу же после разгромного поражения «Ротора» в игре с ярославским «Шинником» со счетом 1:3. Тогда Роберт Евдокимов принял решение покинуть тренерский пост, на его место исполняющим обязанности назначен Павел Могилевский.