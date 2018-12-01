Под Волгоградом в Волго-Ахтубинской пойме уничтожат четырнадцать свалок

СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-01T13:30:50+03:00

Всего опасных объектов восемнадцать, их ликвидируют в ближайшее время

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Вопрос экологии в Волгоградской области стоит остро – одних только свалок на территории парка «Волго-Ахтубинская пойма» целых 14. Всего же в ближайшее время решено ликвидировать 18 опасных объектов. Это 337 тысяч кубометров отходов. После этого освободится участок площадью 62 гектара, что по размерам равно почти сотне футбольных полей.

Вывозить отходы будут в один карьер, на месте которого предприятия создали несанкционированную свалку. Это предложили специалисты Волгоградского технического университета. Здесь послойно разместят отходы, затем природный сорбент и поставят защитные экраны.

Таким образом опасные вещества не попадут в грунт и воды, а испарения не достигнут атмосферы.

- Это повысит качество жизни не только в Среднеахтубинском районе, где насчитывается более 60 тысяч жителей, но и на прилегающих территориях, в том числе в районах Волгограда и Волжского — дым от горящих свалок разносился на десятки километров, - отметили в пресс-службе облкомприроды.