На полигоне под Волгоградом новобранцы впервые взяли в руки оружие
Прибывшие три недели назад в мотострелковое соединение ЮВО на полигон Прудбой новобранцы узнали, что такое армия. Им в руки дали оружие, чтобы пройти огневую подготовку.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, новички стреляли из автомата АК-74 и попробовали метать гранаты РГД-5. Но до этого солдаты тренировались в электронном тире и учились на автоматическом оружии.
- Помимо этого, провели тренировку в однообразии прицеливания, выполнены нормативы по неполной разборке и сборке оружия, скрытному передвижению к объекту противника, снаряжение магазина учебными патронами, - добавили в ведомстве.
Подготовка срочника к службе – не только стрельбища, но и теория. Солдаты учат основы тактики и действий на учебном поле, характеристику военной техники и устав ВС РФ.