На полигоне под Волгоградом новобранцы впервые взяли в руки оружие

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-01T12:10:16+03:00

Сто новичков прошли огневую подготовку на полигоне, но до этого тренировались в тире

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Прибывшие три недели назад в мотострелковое соединение ЮВО на полигон Прудбой новобранцы узнали, что такое армия. Им в руки дали оружие, чтобы пройти огневую подготовку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, новички стреляли из автомата АК-74 и попробовали метать гранаты РГД-5. Но до этого солдаты тренировались в электронном тире и учились на автоматическом оружии.

- Помимо этого, провели тренировку в однообразии прицеливания, выполнены нормативы по неполной разборке и сборке оружия, скрытному передвижению к объекту противника, снаряжение магазина учебными патронами, - добавили в ведомстве.

Подготовка срочника к службе – не только стрельбища, но и теория. Солдаты учат основы тактики и действий на учебном поле, характеристику военной техники и устав ВС РФ.