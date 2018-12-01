Волгоградец прогулялся в мороз по центру города в одних шортах

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-01T10:59:51+03:00

Его поступок тут же стали обсуждать в соцсетях

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В одной из социальных сетей волгоградцы активно обсуждают поступок неизвестного мужчины: утром 1 декабря он вышел на улицу в шортах, носках и тапочках, вызвав бурю эмоций у горожан.

Пользователи сразу стали гадать: в чем причина? В основном озвучивались юмористические версии, например, мужчина идет платить за ипотеку. Другие предположили – закаляется, и правильно делает. Немногим пришло в голову, что волгоградца могли попросту ограбить злоумышленники. А вот один раскрыл все карты: «Он там всегда так ходит».

Однако не все отзывы были положительными. Часть пользователей возмутилась тем фактом, что подобные публикации в популярных пабликах нарушают личную жизнь граждан. Вышел себе человек без одежды и стал героем не только соцсетей, но и СМИ.

«В чем прикол выкладывать людей в интернет?» - задается вопросом один из участников обсуждения.

«Зачем фотографировать других без их согласия? Это моё личное дело! Нечего выкладывать снимки людей без их согласия», - возмущаются некоторые.