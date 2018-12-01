На юге Волгограда под колеса «ВАЗа» попал 13-летний школьник

СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-01T10:40:05+03:00

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В школах учат ПДД, водителям регулярно твердят о безопасности на дорогах, но аварии с участием детей все равно случаются. Такое происшествие полицейские зафиксировали в Советском районе Волгограда 30 ноября около часа дня.

13-летний школьник возвращался с занятий домой. Он, как и положено, нашел пешеходный переход на улице Чебышева напротив дома № 38. Правда, светофора не было. Мальчик посмотрел по сторонам и вышел на дорогу. В этот момент со стороны проспекта Университетского в сторону Электролесовской мчался «ВАЗ». 29-летний водитель не увидел подростка и сбил его.

- В результате ДТП школьник с ушибами, травмой головы доставлен в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.