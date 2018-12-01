Под Волгоградом двое камышан пытались отрезать палец пенсионеру, а потом до смерти избили его

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-01T09:34:11+03:00

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В пятницу, 30 ноября, двух жителей Камышина взяли под стражу после жуткого происшествия – они убили своего 60-летнего собутыльника. Следователи уже восстановили хронологию событий вечера 20 ноября.

Мужчины распивали спиртное. Подшофе двое обвинили третьего в краже. Обращаться в полицию друзья не стали, решили сами наказать подозреваемого зверским способом. Сначала они избили пенсионера до полусмерти, но этого им показалось мало. Изверги схватились за нож и хотели отрезать своей жертве палец, чтобы больше не воровал. До кровопролития не дошло, но мужчина все равно скончался в реанимации несколько дней спустя - травмы оказались слишком серьезными.

- В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», - рассказал «КП-Волгоград» руководитель следственного отдела по городу Камышин СУ СКР Сергей Наумов.

Санкции статьи предусматривают строгое наказание – 15 лет тюрьмы.