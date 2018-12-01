На севере Волгограда в столкновении маршрутки №160 с иномаркой пострадали два пассажира

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-01T09:02:07+03:00

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Пассажиры 160-ой маршрутки и не подозревали, что обычная поездка обернется для них больницей. Все случилось в пятницу, 30 ноября, около четырех часов дня.

Как удалось установить сотрудникам ГИБДД, 40-летний водитель «Луидора» мчался по улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе Волгограда. Салон полон людей. По всей видимости, мужчина не старался соблюдать скоростной режим. В какой-то момент он то ли пытался обогнать, то ли не успел притормозить, но у строения №1 врезался в «Тойоту Камри», ехавшую впереди.

От столкновения находившиеся внутри маршрутки пассажиры попадали со своих мест, некоторые получили серьезные травмы. На место приехала "скорая".

- В результате ДТП двое пассажиров маршрутного такси обратились за медицинской помощью, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.