Неизвестный волгоградец сбил пешехода и скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-01T08:49:52+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области случилось шесть аварий с пострадавшими. Но самое возмутительное сотрудники полиции зафиксировали в Дзержинском районе. тут без штрафов и наказаний не останется никто.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в последний день ноября в Дзержинском районе города-героя. 33-летний мужчина около девяти часов вечера решил перейти дорогу на улице Исторической напротив дома № 181. Волгоградец не стал утруждать себя поиском пешеходного перехода и вышел на проезжую часть где попало.

В этот момент со стороны улицы Жигулевской в направлении улицы 51-ой Гвардейской ехала машина. Водитель – пока неизвестно, кто сидел за рулем – не успел притормозить, сбил нарушителя и с испуга нажал на газ, скрывшись с места происшествия. Ведутся его поиски.