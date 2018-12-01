На «Звуках современного мира» выступят сто волгоградских пианистов

СЕГОДНЯ 08:31 2018-12-01T08:31:17+03:00

Фестиваль состоится 1 декабря и побывать на нем можно совершенно бесплатно

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1 декабря в двенадцать дня в «Детской школе искусств № 5» пройдет седьмой фестиваль юных пианистов «Звуки современного мира».

Больше сотни волгоградских музыкантов из разных школ города-героя подарят горожанам возможность послушать произведения Шостаковича, Хачатуряна, Шмитца и многих других знаменитых пианистов в собственном исполнении. Они долго готовились к торжеству, поддерживать таланты будут их педагоги.

Кстати, фестиваль в нашем городе проходит ежегодно с 2008-го. Он приобщает молодых пианистов к современной академической, джазовой и популярной музыке.

Посетить концерт можно совершенно бесплатно. Он состоится сегодня, 1 декабря в 12:00 в концертном зале МБУ ДО ДШИ № 5, по адресу: г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 37А.