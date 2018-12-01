В выходные на Волгоградскую область обрушатся пятнадцатиградусные морозы и снег

СЕГОДНЯ 07:56 2018-12-01T07:56:45+03:00

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Зима уже не близко, зима наступила. И с первого дня декабря как по расписанию она дает о себе знать низкими температурами и метелями. В основном непогода настигнет отдельные районы Волгоградской области.

В субботу, 1 декабря, ночная температура опустится до -15ºС, а дневная до -1...-6ºС. Осадков не ожидается, но будет облачно. А вот в воскресенье заметно потеплеет, зато регион настигнет метель и умеренный снег. Ветер достигнет 18 метров в секунду.

Волгоградцам тоже лучше утеплиться. В субботу осадков не ждать, большую часть дня небо будет затянуто тучами. Ветер местами достигнет 20 метров в секунду, днем температура достигнет -1...-3°С, а ночью -8...-10ºС.

А 2 декабря можно и в снежки поиграть – выпадет снег, от сильного ветра разыграется метель. местами порывы 13-18м/с. Ночью температура опустится до -2…-7ºС, днем +1…-4ºС.