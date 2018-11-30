После отпуска «Ротор» планируют усилить новыми игроками

30 Нояб. 22:10 2018-11-30T22:10:32+03:00

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Первая часть сезона 2018/2019 Олимп-первенство ФНЛ закончилась для волгоградского «Ротора» на минорной ноте: команда разгромно проиграла последний матч, зависла в хвосте турнирной таблицы и лишилась главного тренера (напомним, Роберта Евдокимова уволили сразу после проигрыша ярославскому «Шиннику»). Сейчас у сине-голубых отпуск. Продлится он до первых сборов, которые начнутся 10 января. В межсезонье «Ротору» предстоит определиться с наставником и усилить команду.

- Я знаком со слабыми и сильными сторонами игроков команды. Никаких революций с составом не будет. Планируем усилить несколько позиций, чем сейчас и занимаемся. Необходим левый и центральный защитники, нападающий. Также нам не хватает игрока в центре поля, способного отдать острый пас. Сейчас задача – сохранить костяк, создать коллектив, в котором каждый игрок переживал бы за результат, усердно поработать на сборах и хорошо подготовиться к возобновлению Первенства, - рассказал и.о. главного тренера Павел Могилевский.

Как рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе клуба, сейчас от травм оправляются четыре игрока - Байрыев, Друзин, Султонов и Якуба. Но обещают к сборам прийти в форму. Первый сбор «Ротор» проведет с 10 по 20 января в Кисловодске на базе «Олимпийская».

Напомним, весенняя часть Олимп-Первенства ФНЛ стартует 3 марта. «Ротор» будет принимать на «Волгоград Арене» московский «Спартак-2».