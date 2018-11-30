2018-11-30T21:43:14+03:00
Общество

Дмитрий Медведев: Волгоградский онкодиспансер сможет получить необходимую технику

Премьер-министр РФ пообещал помочь региону переоснастить больницу
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото er.ruФото er.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел прием граждан по случаю дня рождения «Единой России». В числе обратившихся к нему за помощью оказался и волгоградский врач-онколог, заведующий онкологическим отделением Сергей Теличко. Он попросил Дмитрия Медведева посодействовать в переоснащении нашего онкодиспансера.

- В последнее время на наше учреждение увеличилась нагрузка. Поэтому мы просим вас посодействовать в расширении площади онкодиспансера и в оснащении его высокотехнологичным оборудованием, - попросил Теличко.

Медведев тут же пообещал, что поручит Минздраву и властям Волгоградской области, чтобы они подготовили соответствующую программу.

- Я дам поручение Министерству здравоохранения вместе с региональными властями подготовить программу по переоснащению и надеюсь, что она будет подготовлена в короткие сроки. Ваш диспансер сможет получить необходимую технику, - заявил премьер-министр.

Он отметил, что сегодня этой отрасли уделяется особое внимание, и работа по переоснащению онкодиспансеров будет проводиться в ближайшие годы по всей стране.

- Подобную работу мы будем вести не только в Волгоградской области, а по всем субъектам РФ, потому что онкология наряду с сердечно-сосудистой патологией остается, к сожалению, ведущим фактором смертности в нашей стране. Именно этой программе мы будем уделять в ближайшие годы повышенное внимание, - подчеркнул Медведев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После отпуска «Ротор» планируют усилить новыми игроками
На выходных волгоградцев ждет метель, гололед и плохая видимость на трассах
Елена Слесаренко: Возвращаясь в Волгоград, я хочу слышать в названии аэропорта имя Маресьева
В 2019-м в Волгоградской области станет на 18 свалок меньше
В Волгограде турнир на призы Елены Слесаренко соберет пятьсот спортсменов
Интернет вещей приходит в ЖКХ: счетчики сами передадут показания
На волгоградской трассе «Каспий» обновили 65 километров дороги
Волгоградским ученым дали 46 миллионов рублей на исследования и разработки
Волгоградцы удивились щитам, предупреждающим о грабежах на дороге
В Астраханской области четыре часа спасали зажатых во льдах рыбаков
Волгоградцев предупреждают о фальшивой красной икре в продаже
Два парня везли в Волгоград из Москвы крупную партию наркотиков в бидоне с медом
Астраханец пойдет под суд за мат в адрес волгоградского полицейского