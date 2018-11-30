Дмитрий Медведев: Волгоградский онкодиспансер сможет получить необходимую технику

СЕГОДНЯ 21:43 2018-11-30T21:43:14+03:00

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Сегодня, 30 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел прием граждан по случаю дня рождения «Единой России». В числе обратившихся к нему за помощью оказался и волгоградский врач-онколог, заведующий онкологическим отделением Сергей Теличко. Он попросил Дмитрия Медведева посодействовать в переоснащении нашего онкодиспансера.

- В последнее время на наше учреждение увеличилась нагрузка. Поэтому мы просим вас посодействовать в расширении площади онкодиспансера и в оснащении его высокотехнологичным оборудованием, - попросил Теличко.

Медведев тут же пообещал, что поручит Минздраву и властям Волгоградской области, чтобы они подготовили соответствующую программу.

- Я дам поручение Министерству здравоохранения вместе с региональными властями подготовить программу по переоснащению и надеюсь, что она будет подготовлена в короткие сроки. Ваш диспансер сможет получить необходимую технику, - заявил премьер-министр.

Он отметил, что сегодня этой отрасли уделяется особое внимание, и работа по переоснащению онкодиспансеров будет проводиться в ближайшие годы по всей стране.

- Подобную работу мы будем вести не только в Волгоградской области, а по всем субъектам РФ, потому что онкология наряду с сердечно-сосудистой патологией остается, к сожалению, ведущим фактором смертности в нашей стране. Именно этой программе мы будем уделять в ближайшие годы повышенное внимание, - подчеркнул Медведев.