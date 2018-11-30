На выходных волгоградцев ждет метель, гололед и плохая видимость на трассах

СЕГОДНЯ 21:13 2018-11-30T22:14:48+03:00

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- Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие выходные - 1 и 2 декабря - в Волгоградской возможна метель с ухудшением видимости до 500 метров, - сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Дорожные предприятия предупреждены и переведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами на дороги Волгоградской области готовы выйти 159 единиц спецтехники.

Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.

Уже в субботу, 1 декабря, регион практически весь засыплет снегом. Порывы ветра будут достигать 16-21 метра в секунду. При этом столбик термометра опустится к ночи до 10-15 градусов ниже ноля.

В воскресенье, 2 декабря, ненастная погода продолжит свое шествие по Волгоградской области. Юго-восточный ветер все также будет сносить все на своем пути: скорость местами будет достигать 13-18 метров в секунду.

А к 3 декабря этот юго-восточный циклон принесет с собой потепление. Температура воздуха ночью будет всего 1…-6ºС, а днем 0…-5ºС. И, если ночью местами еще будет сыпать снежок, то к утру понедельника осадки прекратятся и над Волгоградом нависнет густой туман. В итоге дороги и тротуары превратятся в сплошной каток. Так что готовьте удобную нескользящую обувь, а лучше сразу коньки.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.