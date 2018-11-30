Елена Слесаренко: Возвращаясь в Волгоград, я хочу слышать в названии аэропорта имя Маресьева

СЕГОДНЯ 19:41 2018-11-30T19:42:17+03:00

Уже 4 декабря мы узнаем, чье же имя будет носить волгоградский аэропорт. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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До окончания голосования за «Великие имена» для аэропортов осталось несколько часов: онлайн счетчик остановится в полночь 30 ноября. А страсти вокруг имени волгоградскому аэропорту все не утихают. По данным на 12.00 30 ноября у Волгограда лидирует имя Алексея Маресьева (его кандидатуру поддержали 38% проголосовавших или 22829 человек). Поддержала Маресьева и наша землячка - олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

-Я много летаю по стране, и, возвращаясь домой, хочу слышать в названии аэропорта имя Алексея Петровича Маресьева — Героя Советского Союза, простого человека из народа, чья жизнь — пример мужества и любви к Родине для многих поколений. Трудно сделать что-то еще более памятное и символическое для человека, больше жизни любившего небо, - написала в своем инстаграме Елена Слесаренко.

elenasles1 В 2016-м, в год столетия Алексея Петровича Маресьева, история подвига нашего земляка получила второе дыхание. Тысячи людей на его малой Родине, в Камышине, в Волгоградской области и по всей России заново открыли для себя его биографию, "Повесть о настоящем человеке", где он стал прототипом главного героя, отдали дань памяти на торжествах в честь легендарного лётчика. Я много летаю по стране, и, возвращаясь домой, хочу слышать в названии аэропорта имя Алексея Петровича Маресьева - Героя Советского Союза, простого человека из народа, чья жизнь - пример мужества и любви к Родине для многих поколений. Аэропорт имени Маресьева будет провожать и встречать самолеты на земле, которую он так бесстрашно защищал. Трудно сделать что-то еще более памятное и символическое для человека, больше жизни любившего небо #великиеименароссии #волгоград #маресьев #алексеймаресьев #пестроенебо #нетолько9мая #герои

А вот сотрудники волгоградских музеев считают, что все-таки наш аэропорт должен носить имя Василия Чуйкова.

- Генерал-лейтенант Чуйков принял командование 62-й армией в критический момент. То, что удалось сделать его войскам в Сталинградской битве, - настоящее чудо. И он был единственным маршалом, который завещал похоронить себя не в Кремлевской стене, а со своими бойцами - на главной высоте России, - аргументируют свою позицию в музее «Сталинградская битва».

Но в последний день голосования Чуйков по итогам уступает даже Жукову - 29% против 31% соответственно.

Напомним, проголосовать можно один раз в день на портале «Велликие имена России» или по номеру 8-800-707-93-17.

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря.