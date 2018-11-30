Елена Слесаренко: Возвращаясь в Волгоград, я хочу слышать в названии аэропорта имя Маресьева
До окончания голосования за «Великие имена» для аэропортов осталось несколько часов: онлайн счетчик остановится в полночь 30 ноября. А страсти вокруг имени волгоградскому аэропорту все не утихают. По данным на 12.00 30 ноября у Волгограда лидирует имя Алексея Маресьева (его кандидатуру поддержали 38% проголосовавших или 22829 человек). Поддержала Маресьева и наша землячка - олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.
-Я много летаю по стране, и, возвращаясь домой, хочу слышать в названии аэропорта имя Алексея Петровича Маресьева — Героя Советского Союза, простого человека из народа, чья жизнь — пример мужества и любви к Родине для многих поколений. Трудно сделать что-то еще более памятное и символическое для человека, больше жизни любившего небо, - написала в своем инстаграме Елена Слесаренко.
А вот сотрудники волгоградских музеев считают, что все-таки наш аэропорт должен носить имя Василия Чуйкова.
- Генерал-лейтенант Чуйков принял командование 62-й армией в критический момент. То, что удалось сделать его войскам в Сталинградской битве, - настоящее чудо. И он был единственным маршалом, который завещал похоронить себя не в Кремлевской стене, а со своими бойцами - на главной высоте России, - аргументируют свою позицию в музее «Сталинградская битва».
Но в последний день голосования Чуйков по итогам уступает даже Жукову - 29% против 31% соответственно.
Напомним, проголосовать можно один раз в день на портале «Велликие имена России» или по номеру 8-800-707-93-17.
Победители конкурса будут объявлены 4 декабря.