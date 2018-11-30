В 2019-м в Волгоградской области станет на 18 свалок меньше

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-30T18:49:35+03:00

До конца года планируют расчистить участки рядом с поселком Красный Октябрь, селами Рахинка и Верхнепогромное. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

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В 2019-м году наконец-то приступят к ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. Здесь планируют очистить 18 замусоренных участков, 14 из которых находятся на территории Волго-Ахтубинской поймы. Вычистят 62 гектара земли (а это почти 90 футбольных полей и 337 тысяч кубометров отходов).

Все эти объекты попали под федеральные проекты «Чистая страна» и «Оздоровление Волги». Так что основные средства пойдут из госбюджета.

Кстати, для ликвидации свалок используют уникальную технологию, разработанную специалистами ВолгГТУ. Мусор вывезут в карьер, где послойно будут укладывать отходы, природный сорбент и защитные экраны.

- Создание герметичной системы, исключит попадание фильтрата свалочных масс в грунт и грунтовые воды, а испарений — в атмосферу, - отмечают в администрации региона.

Еще одно новшество: для пересыпки отходов будут использовать грунт, который образуется при расчистке ериков в пойме (в частности ерика Шумроватый). Вот такое уникальное совмещение двух экопроектов. Причем грунт будет использовать как на этапе формирования слоев, так и во время рекультивации участка.

Сейчас уже начинают вывозить отходы с первых пяти свалок. До конца года планируют расчистить участки рядом с поселком Красный Октябрь, селами Рахинка и Верхнепогромное. Потом возьмутся за свалки в поселке Средняя Ахтуба (более 173 тысяч кубометров) и городе Краснослободске (свыше 31 тысячи кубометров). При благоприятных погодных условиях до конца года оттуда планируется вывезти соответственно до 30% и 50% отходов.