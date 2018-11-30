В Волгограде турнир на призы Елены Слесаренко соберет пятьсот спортсменов

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-30T18:01:12+03:00

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Легкоатлетический турнир на призы Олимпийской чемпионки Елены Слесаренко пройдет в Волгограде уже в 15-й раз. С каждым годом он собирает все большее число участников. Так, в этом году в Волгоград на соревнование съедутся 25 команд городов Поволжья и юга России. Более 500 юных спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет поборются за награды.

Программа соревнований, как всегда насыщенная и включает ряд дисциплин: бег с барьерами, спринт на 60 и 400 метров, бег на дистанцию 800 метров, тройной прыжок, прыжки в длину и высоту, а также толкание ядра и троеборье.

Пройдет легкоатлетический турнир по традиции в манеже ВГАФКа.

Старт - 2 декабря в 11.15.

Но перед торжественным парадом открытием в рамках детского забега «Спортивная смена» перед зрителями выступят 12 малышей в возрасте от 3 до 6 лет, дети олимпийцев и спортсменов-легкоатлетов. Ну а после церемонии награждения (кстати, все победители получат грамоты, медали и призы от Елены Слесаренко и спонсоров турнира) участники смогут в неформальной обстановке пообщаться с нашей олимпийской чемпионкой.