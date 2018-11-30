Интернет вещей приходит в ЖКХ: счетчики сами передадут показания

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-30T17:48:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Представьте: ваши счетчики (на воду, свет, газ, тепло) сами передают ежемесячные показания на сервер компании-поставщика услуги, и вам больше не надо бегать с бумажками и записями. Представили? Так вот это не фантастика, это уже реальность. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2, вместе с Ericsson и «Ростелекомом» успешно протестировали эту технологию.

О чем речь? Есть такое понятие, как «интернет вещей» - когда устройства передают данные друг другу без вмешательства пользователей. Эту технологию (NB-IoT) и взяли компании на основу. В качестве базы выбрали LTE-сети Tele2 с использованием технических решений Ericsson. А для передачи данных использовались модемы со встроенными SIM-картами «Ростелекома». Исследования проходили в Москве и Питере. Данные от электросчетчиков передавались на сервер сбора статистики энергетической компании. И испытания прошли успешно.

До конца 2018-го Tele2, Ericsson и «Ростелеком» хотят протестировать еще две пилотные площадки уже с бОльшим числом подключенных к системе домов и приборов учета. И, если все пройдет также успешно, совсем скоро счетчики будут самостоятельно передавать свои показания. Выиграют и потребители, и энергосбытовые компании, которые сэкономят на услугах.

И это не предел. Компании намерены продолжить совместную работу по использованию интернета вещей и в других отраслях.

Говорят, к 2023 году в мире будет более 3,5 миллиардов подключенных к «интернету вещей» устройств.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Стандарт NB-IoT разработан с учетом потребностей устройств интернета вещей. Он позволяет подключать сотни тысяч устройств одновременно, причем технологии энергосбережения и малое энергопотребление обеспечивают работу устройств в течение 10 лет от одной батарейки. Сигнал сети NB-IoT хорошо проникает в труднодоступные места, такие как подвалы и подземные парковки, что открывает потенциал для обслуживания до десяти тысяч устройств в зоне действия одной базовой станции. Технические особенности стандарта NB-IoT позволяют создавать и развивать различные промышленные и потребительские сценарии для широкого круга отраслей: «умных» зданий, «умного» промышленного производства, оптимизации инфраструктуры ЖКХ, защиты окружающей среды, повышения безопасности дорожного движения и многих других.