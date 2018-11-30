На волгоградской трассе «Каспий» обновили 65 километров дороги

СЕГОДНЯ 17:18 2018-11-30T17:18:29+03:00

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В этом году трасса Р-22 «Каспий», проходящая по территории Волгоградской области, заметно преобразилась. Все лето бригады ФКУ Упрдор Москва-Волгоград вели ремонтные работы, и к холодам отчитались: на московском, астраханском и элистинском направлениях ввели в эксплуатацию 65,8 километров обновленной дороги.

Ремонтные работы параллельно велись на семи участках. На пяти из них (протяженностью 50 километров) полностью заменили асфальтовое покрытие, укрепили обочины, поставили новые дорожные знаки и нанесли новую дорожную разметку термопластиком. Еще на двух участках - в Новониколаевском и Михайловском районах - трассу капитально отремонтировали. Более того, на 80-3 километре сделали дополнительную третью полосу для транспорта на подъеме.

- Впервые использовали импактор для укрепления основания дороги: он дробил срезанный старый асфальт, который потом укладывали в качестве дополнительного слоя основания, - поясняет «КП-Волгоград» главный инженер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Дмитрий Макаров. - Так и мы основание дороги усилили, и производство сделали более экономным и экологичным.

На этих участках также после капремонта дорожного полотна установили новые знаки, новое барьерное ограждение со световозвращателями, и нанесли новую разметку термопластиком.