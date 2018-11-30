Волгоградским ученым дали 46 миллионов рублей на исследования и разработки

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-30T16:42:21+03:00

Молодые ученые будут разрабатывать и новые материалы, и лекарственные препараты, и технологии. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Волгоградские ученые выиграли три федеральных и региональных конкурсов в сфере науки и техники. По итогам 161 проект получит ни много, ни мало 46 миллионов рублей.

Как пояснили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области, 146 проектов получат поддержку, благодаря реализации совместного проекта региона и Российского фонда фундаментальных исследований. В их числе исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности, экологии, сельского хозяйства развитие информационных и телекоммуникационных систем, а также создание новых материалов и технологий в медицинской сфере.

Еще десять авторских коллективов ученых выиграли региональные научные гранты - по 500 тысяч рублей каждый. Их разработки могут быть использованы в сельском хозяйстве и промышленности, в здравоохранении и в рамках импортозамещения.

Еще пять проектов стали победителями регионального конкурса и выиграли премии в сфере науки и техники.

Кроме того, в этом году четыре малых инновационных предприятий региона получили 11 миллионов рублей грантов по по программам «Старт» и «Старт-НТИ».