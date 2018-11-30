2018-11-30T16:26:28+03:00
Общество

Волгоградцы удивились щитам, предупреждающим грабежах на дороге

За год на трассах не произошло ни одно преступления
Екатерина МАЛИНИНА
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Щиты появились еще летом. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Щиты появились еще летом. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
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В эту пятницу 30 ноября в соцсетях появилось фотография с трассы Волгоград-Сызрань. На ней водителей на щите предупреждают о грабежах на дорогах.

- По просьбе ГИБДД мы еще летом установили 11 щитов на трассах. Четыре на Волгоград-Сызрань, четыре на ростовской трассе и три на автодороге «Каспий», - сообщили «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Но сделали это не потому что на дороге орудуют бандиты, а, скорей, из профилактики. Как оказалось, в этом году на трассах совсем не было грабежей.

- Самым сложным был 2015 год. Тогда жертвами грабителей стали десятки людей. Они возвращались с моря, останавливались вдали от кемпингов и автозаправок. Их грабили, на них нападали с травматическим оружием, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Постепенно, благодаря патрулированию и работе полиции подобные преступления сошли на нет. Ну а щиты повесили для профилактики. Чтобы напомнить людям о том, где безопасно оставаться на ночевку. Может, для кого-то они привет из 90-х. Но иногда лучше «перебдеть», чем потом подсчитывать жертв грабителей.

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