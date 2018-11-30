В Астраханской области четыре часа спасали зажатых во льдах рыбаков

СЕГОДНЯ 16:06 2018-11-30T16:11:32+03:00

Рыбаков спасли, их жизни ничего не угрожает. Только замерзли сильно. Фото: Тимур ХАНОВ

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Ох уж эти любители рыбалки: ради хорошего улова они готовы даже лезть даже в самую опасную полынью. Вот так трое мужчин чуть не погибли во льдах в Астраханской области.

ЧП случилось сегодня, 30 ноября, в Камызякском районе. В 11.46 по местному времени в службу спасения поступило сообщение о том, что на реке Гандуринский проток лодку, в которой находятся трое рыбаков, зажало во льдах. Ну не рассчитали мужчины, что лед на реке уже не тонкий, а «моторка» все-таки не ледоход.

К месту происшествия тут же направили катер на воздушной подушке с сотрудниками отдельного поста по охране акватории ФГКУ «9 отряд ФПС по Астраханской области». Вот только точных координат у спасателей не было. Четыре часа искали горемык.

Нашли замерзших рыбаков только в 15.50 по местному времени.

- Пострадавшие обнаружены, их жихни ничего не угрожает. Правда замерзли сильно. Рыбаков доставили в населенный пункт Гандурино Камызякского района, где их согрели и оказали им первую медицинскую помощь, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области.