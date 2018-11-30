Волгоградцев предупреждают о фальшивой красной икре в продаже

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-30T15:34:57+03:00

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Ну, какой новогодний стол без красной икры? Так считают многие. Поэтому перед праздниками эти баночки начинают пользоваться особым спросом. Вот только покупка икры сравни покупке кота в мешке - надеяться можно лишь на собственные познания (как отличить настоящий товар) и на контроль со стороны органов. И вот сотрудники Роспотребнадзора по Рязанской области уже нашли на прилавках фальшивую икру, которую выпускают, так называемые, предприятия-фантомы. По адресам, которые указаны на баночках с икрой, никаких предприятий нет. А значит, внутри потребители могут найти все что угодно, кроме лососевого деликатеса.

Речь идет о следующих фирмах:

- ООО «Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Коль, улица Степная, дом 5)

-ООО «САХАЛ» (69300, Сахалинская область, Корсаков, улица Горная, 13)

- Данная продукция может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление, - предупреждают в волгоградском Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства уже довели информацию до сведения всех торговых организаций и сетей. Но волгоградцам также следует быть внимательными: если вы обнаружите данный товар в продаже, просьба незамедлительно сообщить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (400005, г. Волгоград, Ленина пр., 50Б, телефон «Горячей линии» +7 (8442) 24-36-30).