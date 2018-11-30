2018-11-30T14:55:08+03:00
Происшествия

Два парня везли в Волгоград из Москвы крупную партию наркотиков в бидоне с медом

Наркодилерам грозит до 15 лет колонии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде будут судить двух дельцов, которые решили заработать у нас на продаже наркотиков. На скамье подсудимых оказались 30-летний гражданин России и его 22-летний сообщник - беларус.

Как установили следователи УФСБ России по Волгоградской области, в июне 2018-го эти парни в интернете получили информацию от поставщика о тайнике с наркотиками, расположенном в Московской области. Молодые люди забрали пакет, расфасовали его в 50 полимерных пакетов, уложили их на дно бидона и залили сверху медом. Добираться в Волгоградскую область решили на «попутке», которую нашли через специальные сайты. Парни думали, что все предусмотрели. Ошибались.

Машину остановили для проверки на посту ДПС в Городищенском районе. Там инспекторы и обратили внимание на бидон в рюкзаке одного из пассажиров. Нашли и «тайник» в меде - свертки с гашишем, марихуаной (массой свыше 464 граммов) и амфетамином (массой более 276 граммов).

Отпираться уже не было смысла, и парни во всем сознались. Прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение по двум статьям (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и психотропных веществ в особо крупном размере, совершенное с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору).

Дело передано в суд. Ожидать суда задержанные будут под стражей, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. Грозит наркодельцам до 15 лет лишения свободы.

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